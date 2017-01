Andrei Radu, tanarul care a dat fotbalul nostru pe cel din Cipru

La doar 20 de ani, Andrei Radu a parasit echipa ilfoveana ACS Berceni pentru a se face cunoscut si in fotbalul international si a ajuns in prima liga din Insula Afroditei.

Pe vremea cand era junior la Steaua, Andrei Radu era un Radoi in miniatura. inca de mic a avut un spirit de lider si de invingator si a fost ani la rand, nu doar capitanul Stelei, ci si al echipei nationale de juniori.

La doar 13 ani, Andrei Radu isi dorea sa joace la Steaua, sa prinda lotul national si sa ajunga intr-un campionat puternic precum Spania si Italia. A devenit adolescent in perioada in care Steaua a renuntat la echipa secunda si la centrul de copii si juniori din Ghencea si s-a transferat la marea rivala, Dinamo, unde a reusit sa se impuna la fel de bine si a fost numit capitan.

La varsta de 16 ani, Andrei se pregatea cu prima echipa, sub comanda lui Cornel talnar. Aici a bifat 9 meciuri, dintre care doar unul oficial. Simtind nevoia sa joace mai mult si a cerut sa fie imprumutat la Academica Arges, in Liga a II-a. A fost o perioada zbuciumata pentru tanarul fundas, dar dupa Dinamo Bucuresi si Academica Arges, s-a stabilit la ACS Berceni, in Ilfov. Aici, Andrei a fost pregatit si remarcat de antrenori precum Marian Dragnea, Marian Rada, Razvan Rotaru si nu in ultimul rand, Mihai Stoichita.

Berceni, agonie si extaz

Tanara speranta, Andrei Radu, a vorbit despre perioada de la echipa ilfoveana cu lejeritate si cu placere. S-a bucurat de conditii foarte bune la Berceni, a fost placut de toata lumea si s-a simtit foarte bine in tricoul acestei echipe.

A fost compatibil cu oamenii cu care a colaborat si a jucat un fotbal de calitate, asa cum a fost crescut: “Am considerat aceasta echipa ca fiind a doua mea familie si nu ma refer numai la echipa, ci la toti cei angrenati in sustinerea acesteia.

La Berceni nu am numai o singura amintire frumoasa, am mult mai multe, printre care se numara eliminarea Rapidului din Cupa Romaniei si marcarea primului meu gol la aceasta echipa, in play-out impotriva celor de la Buzau. Cea mai neplacuta amintire, in schimb, a fost vestea ca echipa nu va mai fi sustinuta sub nicio forma de primaria din Berceni, astfel pierzand baza sportiva si aproape in intregime lotul de jucatori alaturi de care am jucat”.

Parcursul lui Andrei Radu in Liga a II-a

2012-2013: Dinamo Bucuresti – 15 meciuri

2014-2015: Academica Arges – 5 meciuri

2015-2016: ACS Berceni – 28 meciuri, 1 gol

A refuzat campioana Romaniei

In prezent, Andrei Radu joaca la Aris Limassol, echipa din prima liga cipriota cu care a semnat in vara acestui an un contract pe 3 ani si a facut primul pas spre fotbalul mare. A fost ofertat de campioana Romaniei, Astra Giurgiu, si de echipe din campionatul englez, dar a ales sa joace pe prima scena a fotbalului din Cipru.

Tanarul fotbalist a ajuns in Cipru prin munca si seriozitatea de care a dat dovada in toti acesti ani. Dupa ce a fost urmarit de scouterii care lucreaza pentru Cipru, conducerea l-a placut si a hotarat sa il achizitioneze. „Pe parcursul meu ca jucator profesionist, am fost urmarit de reprezentanti ai mai multor echipe din tara si din strainatate, iar cei de la actuala mea echipa au reusit sa ma convinga sa joc pentru ei. Cipru mi-a creat o prima impresie foarte buna si aici ma refer nu numai la fotbal, ci si la tara in ansamblu. Aici sunt fotbalisti de multe nationalitati, nu doar ciprioti, toti profesionisti, pregatiti de un staff la fel de profesionist, care urmareste performanta”, explica Radu pentru IlfovSport.

Andrei a debutat la Aris Limassol in luna octombrie, intr-un meci de Cupa cu Chloraka, echipa din Liga a III-a cipriota. Aris a invins cu scorul de 6-0, iar evolutia sa foarte buna i-a adus felicitari din partea conducatorilor: “Trecerea de la Liga a II-a la prima liga cipriota este un pas inainte pentru mine, pas pe care l-am facut prin multa munca si seriozitate, sperand sa vina si aprecierile”.

Iubit si respectat de presedinte

Am stat de vorba cu presedintele cipriot, Stavros Demosthenous, care are o parere foarte buna despre Andrei Radu si s-a declarat incantat de acesta si, mai ales, de caracterul romanului: “Este un jucator tanar si cred ca are sanse sa dovedeasca foarte multe lucruri in fotbal. Este un jucator foarte bun, un baiat linistit care munceste din greu si nu ne-a facut niciodata probleme. Este unul din baietii iubiti si respectati din echipa, toata lumea il place. Sper sa demonstreze cat mai curand cine este el ca jucator, sa profite la maximum de sansa sa si cred ca in viitor va juca pentru echipa nationala a Romaniei”.

Fundasul nu se gandeste prea departe acum, doreste sa traiasca din plin prezentul si sa isi faca treaba cat mai bine la echipa. Trateaza fiecare antrenament cu seriozitate si munceste din greu pentru consolidarea numelui sau in fotbalul international: “Doresc sa contribui la promovarea printre primele locuri a acestei echipe in campionatul cipriot si sper sa fiu selectionat la echipa nationala a Romaniei”.

Sursa: Ilfovsport