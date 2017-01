Sorana Cirstea, locul 78 WTA, a reusit surpriza zilei la Australian Open, dupa ce a eliminat-o pe Carla Suarez Navarro, locul 12 WTA si a 10-a favorita a turneului, scor 7-6(1), 6-3, calificandu-se in turul III, egaland, astfel, cea mai buna performanta a sa la Australian Open, dupa editiile din 2012 si 2013.



„Sunt bucuroasa pentru ca am reusit sa termin in doua seturi. Cred ca am jucat destul de solid si ca mi-am respectat planul. Ma bucur foarte mult. Nu stau sa constientizez rezultatul. Azi ma bucur, iar de maine pregatim meciul urmator.

Eu am o tactica pe care trebuie sa o respect la fiecare punct. Cred ca am facut destul de bine asta. Au fost si ceva momente in care am facut greseli usoare. Totusi, mi-am vazut de treaba„, a spus Sorana in conferinta de presa.

In turul urmator, Sorana se va duela cu Alison Riske, locul 42 WTA.