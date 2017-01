Razvan Marin s-a inteles cu o fosta campioana a Belgiei, care urmeaza sa oficializeze transferul in schimbul a 2.5 milioane de euro!

In cele din urma, cel mai important jucator din acest sezon al liderului Ligii 1, Razvan Marin, a fost transferat! Dolce Sport noteaza ca mijlocasul s-a inteles cu Standard Liege si va pleca astazi din cantonamentul Viitorului pentru a semna pe patru ani si jumatate cu belgienii, in schimbul a 2,5 milioane de euro!



Tot in aceasta iarna, mijlocasul a fost foarte aproape de un transfer la AS Roma. Mutarea a picat insa, dupa ce italienii au anuntat ca daca il vor cumpara pe Razvan Marin in aceasta iarna, il vor lasa sa evolueze in continuare la Viitorul pana in vara.

Astfel, Marin se va alatura celorlalti cinci romani din prima liga a Belgiei: Mircea Rednic (antrenor Mouscron), Mihai Teja (antrenor secund Mouscron), Manea (Mouscron), Chipciu si Stanciu (Anderlecht).

Standard Liege, de 10 ori campioana – ultima data in 2009, ocupa in acest moment locul 8 in campionatul Belgiei, cu 31 de puncte dupa 20 de etape. Standard a castigat, in sezonul trecut, Cupa Belgiei, dupa o finala cu Club Brugge, scor 2-1.