Programul de miercuri si echipele calificate in optimile CM de handbal masculin din Franta

In urma rezultatelor inregistrate marti, avem mai multe echipe calificate in faza optimilor de finala. Franta, tara organizatoare, e singura cu maximum de puncte dupa patru partide!



In acest moment, Franta, Norvegia Rusia si Brazilia sunt calificate in optimi din grupa A, Slovenia, Spania si Macedonia merg mai departe din grupa B, Germania e calificata, din grupa C, iar din grupa D se stiu calificate, Danemarca, Suedia, Egipt si Qatar.

PROGRAMUL DE MIERCURI:

Grupa C

18 ianuarie

15.00: Arabia Saudita – Ungaria

18.45: Belarus – Germania (Dolce 3)

21.45: Croatia – Chile

Clasament: 1. Germania 6p (+39), 2. Croatia 6p (+14), 3. Ungaria 2p (-2), 4. Belarus 2p (-7), 5. Chile 2p (-22), 6. Arabia Saudita 0p (-22).

Grupa D

18 ianuarie

15.00: Argentina – Egipt

18.45: Danemarca – Bahrein

21.45: Suedia – Qatar (Dolce 2)

Clasament: 1. Danemarca 6p (+20), 2. Suedia 4p (+33), 3. Qatar 4p (+12), 4. Egipt 4p (-3), 5. Bahrein 0p (-29), 6. Argentina 0p (-33).

Grupa A

Clasament: 1. Franta 8p, 2. Norvegia 6p, 3. Rusia 4p (-1). 4. Brazilia 4p (-21), 5. Polonia 2p (-9), 6. Japonia 0p (-26).

Grupa B

Clasament: 1. Slovenia 7p, 2. Spania 6p, 3. Macedonia 4p, 4. Islanda 3p, 5. Tunisia 2p, 6. Angola 0p.