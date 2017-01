Patronul echipei Dinamo, Ionut Negoita, a vorbit despre decizia luata de Curtea de Apel Bucuresti, conform careia actiunile pe care le detine la Dinamo au ramas su sechestru asigurator. Practic, Negoita trebuie sa-i ofere lui Nicolae Badea 2 milioane de euro, altfel actiunile vor fi scoase la licitatie sau vor ajunge chiar la Nicolae Badea.



Negoita a dat asigurari ca va rezolva aceasta problema pe care o are cu fostul actionar Nicolae Badea si a mentionat ca nu a platit aceasta suma de bani deoarece a dorit mai intai sa rezolve situatia clubului.

„Prioritatea mea, atunci cand am preluat Dinamo, a fost sa salvez clubul din colapsul financiar in care se afla. La asta am lucrat pana acum si cred ca am reusit sa aduc clubul pe linia de plutire.

Dinamo a fost si ramane o prioritate pentru mine, iar consecinta directa este ca celelalte litigii personale au fost lasate in planul secund. Sunt convins ca impreuna cu domnul Badea vom gasi solutii pentru rezolvarea acestei probleme pentru ca sunt sigur ca ambii vrem, in primul rand, binele lui Dinamo„, a spus Negoita, intr-un comunicat de presa.