Petre Marin a vorbit despre trasferul lui Razvan Marin, dezvaluind faptul ca fiul sau nu a semnat inca, dar fostul stelist este de parere ca pana la urma jucatorul Viitorului va pleca in Belgia, campionat care, spune el, ii va prinde bine.

„Deocamdata nu e Standard pentru ca nu a semnat. Sunt discutii foarte avansate si cred ca, pana la urma se va concretiza. Au fost interesate mai multe echipe, dar nu s-a concretizat nimic. Cei de la Standard stiu ca si au manifestat interesul mai demult si, pana la urma, daca se va face acest transfer, e un pas inainte pentru el. E un campionat puternic, Standard e o echipa de traditie a fotbalului belgian, un fotbal bun, o alta mentalitate, cred ca ii va fi bine si ii va prinde foarte bine lui Razvan.

Daca se va face acest transfer, este bine si pentru jucator si pentru club. Am vorbit cu Ciobotariu, am fost colegi la FC National, el a jucat 3 ani acolo. Am avut referinte foarte bune despre Belgia si Standard. Nu avem motve de ingrijorare ca Razvan nu va progresa, sau ca, urmatorul pas in cariera nu va fi unul bun”, a declarat Petre Marin, conform Dolce Sport.