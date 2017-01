Attila Karda, presedintele formatiei Olimpia Satu Mare, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre imbunatatirea conditiilor de pregatire in cadrul clubului, dar si despre plecarea lui Mitroi.

„Am renovat vestiarele pentru ca nu erau conditii si am decis sa le facem o surpriza baietilor. Au fost bucurosi, placut surprinsi, dar pentru ei surpriza mai placuta e daca le dau salariile.

Pe 28 ianuarie plecam in Cipru pentru un stagiu de pregatire, unde ne vom intalni cu cinci echipe in meciuri amicale.

Mitroi a plecat, a fost 100% alegerea lui sa plece. I s-au oferit conditii, din punctul lui de vedere mai bune. In locul lui l-am luat pe Voicu de la Voluntari. L-am obtinut mai greu pentru ca cei din conducerea Voluntariului ar fi vrut sa il tina la prima echipa in acest retur.”, a declarat Attila Karda, in cadrul emisiunii Trafic Sport.