La 46 de ani, Florin Raducioiu s-a intors in fotbalul romanesc, dupa o perioada in care a lucrat in Australia si Iran. Fostul mare atacant al echipei nationale a acceptat proiectul propus de scoala Atletico de Madrid, iar marti a intrat in paine ca antrenor al grupei de juniori „B”.



Fost selectioner al echipei Under 17 a Romaniei, „Marele Blond” continua sa lucreze cu tinerii fotbalisti si, dupa ce a luat primul contact cu noii elevi, spune ca e convins ca va face o treaba buna la noua echipa: „Am inceput treaba cu foarte mult entuziasm, de fapt asta incerc sa le transmit pustilor. In ciuda conditiilor meteorologice, care sunt normale in aceasta perioada, baietii se prezinta bine. Este prima zi, e normal, e nevoie de timp pentru a ma cunoaste. Cred ca vom face o treaba buna, sunt convins de acest lucru„, a spus Raducioiu, la Dolce Sport.

Rducioiu nu va fi doar antrenor al grupei de juniori „B” ci si coordonator al staff-ului de antrenori.