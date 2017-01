Dintre toate cele sase jucatoare romance prezente pe tabloul principal, Romania o mai are doar pe Sorana Cirstea, calificata in turul al treilea, dupa a doua mare surpriza a turneului, eliminarea capului de serie nr 10, Carla Suarez Navarro. Prima surpriza a fost eliminarea Simonei Halep, in meciuld e debut, de o jucatoare clasata pe locul 57 mondial.



„Nu stiu cum au pregatit fetele noastre acest turnueu. Noi avem Sarbatorile in aceasta perioada de pregatire … acest turneu se pregateste din timp si intens. Poate ca nu s-au pregatit cum trebuie. Sorana nu este la prima astfel de performanta si poate ca stie ce sa faca in perioada premergatoare.

Ideea este ca putine tari au avut sase jucatoare pe tabloul de start.

Inca mai are de invatat Simona, trebuie sa-si dea seama ca orice jucatoare are sanse s-o bata, iar ea trebuie sa invete sa respecte mai mult adversarul! Sa vedem ce va fi la Fed Cup, ca am inteles ca ea l-a dorit in mod expres pe Ilie Nastase. Sa speram ca Simona chiar a fost accidentata, pentru ca nu stiu daca ea acum, in conditiile pe care le-a explicat, poate ajuta echipa de Fed Cup! Ilie Nastase trebuie sa aleaga ceea ce este mai bun, mai in forma.”, a declarat profesorul Sever Dron, in cadrul emisunii „Executii in direct”.