Despre conflictul dintre Steaua lui Becali si CSA Steaua/Armata a vorbit si Emerich Jenei, unul dintre fostii mari antrenori ai echipei militare, sub comanda caruia Romania figureaza pe lista castigatoarelor fostei Cupe a Campionilor Europeni (1986).



„Ar trebui sa ses chimbe legea sportului, nu legea fotbalului, pentru ca uitati ce se intampla acum cu Steaua. Chiar si asa, activitatea nu cred ca va fi afectata si ramane cu cele mai mari sanse la castigarea campionatului.

Eu spun asa, acea echipa din trecut a dat si un fel de spectacol suporterilor, iar acum, din lipsa acestui spectacol, au disparut acesti suporteri. Oricum, a fost urate gesturile prin care s-a comportat fata de suporteri.

Gigi Becali a dat bani, dar nu se stie cat a dat, cui a dat, daca s-a platit taxe pentru ei etc … El era in anturajul echipei pentru ca se stia cu Hagi.”, a declarat Emerch Jenei, fostul antrenor al Stelei si fost selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei, in cadrul emisunii „Execurii in direct”.