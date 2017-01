Edward Iordanescu a scris pe contul personal de Facebook un mesaj dur adresat oamenilor din fotbal si nu numai, care au distrus echipe precum Petrolul, Rapid sau Timisoara. Antrenorul condamna faptul ca fotbalul este doar o mica parte din ceea ce a fost distrus in tara.

„Am distrus totul in tara asta. Fotbalul e doar un segment din opera noastra complexa. Rapid, Petrolul, Otelul, Timisoara, U Cluj, Vaslui, Bacau, etc,etc, toate condamnate si executate intr-un timp record si se mai pregatesc si altele. Probabil Pandurii, ASA, Steaua si vine Dinamo din urma……

Am ‘reusit’ in mai putin de 30 de ani de la revolutie sa punem totul la pamant….dar e bine ca am facut o autostrada pana la mare si alte 17 portiuni prin restul tarii”, a scris Edward Iordanescu pe pagina personala de Facebook.