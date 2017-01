Cristian Gatu, comandantul CSA Steaua in 1997-1998, a vorbit despre ce s-a intamplat cand echipa de fotbal a fost cedata, prin vot, omului de afaceri.



”E un razboi inutil, nu serveste niciuneaia dintre parti. Asa a fost istoria… Eu am participat in prima faza, cand am fost comandant. Am primit doua adrese de la FRF si LPF prin care eram atentionat ca daca pana la 1 mai 1998, peste cateva luni, nu dau autonomie echipei de fotbal, nu o scot de sub incidenta CSA, nu mai eram inscris in cupele europene si nici in campionat. Am fost obligat sa iau aceasta masura. S-a facut o asociatie non-profit, apoi s-a facut o AG cu toti membri care aveau cel putin un ciclu olimpic la CSA, vreo 100 si ceva de fosti jucatori, antrenori, si s-a constituit un CA in fruntea caruia a fost numit Viorel Paunescu. Dupa asta am fost inlaturat de fostul ministru.

Apoi aveam alte activitati, dar am urmarit problema. In 2011 am vazut o reactie a unei incercari … Eu pe Gigi nu-l cunosteam, nu era in anturajul echipei, dar era in anturajul lui Paunescu, care mi-a spus ca sprijinea financiar echipa de fotbal, dar nu era in CA.

Am mai fost chemat o data exact cand a fost facuta un fel de Adunare Generala, in care s-a recunoscut contributia financiara a lui Gigi Becali. A fost momentul cand Becali a preluat clubul. Nu mai stiu nimic cincret de atunci. Atunci s-a ridicat problema palmaresului, care nu s-a rezolta la acel moment, ci dupa. Noi atunci stiu clar ca am votat, vorbesc de Bumbescu, Iovan, ca era toata trupa langa mine, recunoscand contributia lui Gigi Becali, pentru ca era absurd sa nu o recunosti.

Nu cred ca este indicat ceea ce se face acum. Atata timp nu s-a facut nimic si nu cred ca acum este indicat sa se desfiinteze aceasta echipa fara sa ai nimic in spate, dar si trecutul acestei echipe.

E clar ca din 2003 aceasta echipa a fost sustinuta de Gigi Becali. Jucatorii de pe vremea mea au fost transferati de noua echipa fara niciun fel de plata, lucru care m-a deranjat la vremea aceea, dar nu mai aveam ce sa fac, ca nu mai eram acolo. Aici poate avea de castigat opozitia lui Gigi Becali de azi.

Activitatea s-a continuat fara probleme, iar palmaresul a fost mostenit de actuala echipa, dar asta nu inseamna ca el valoreaza zecile de milioane de care am auzit.

Apreciez efortul domnului Talpan, care s-a trezit acum sa revendice niste lucruri din trecut. Amiabil se putea rezolva toata problema si am vorbit cu ambele parti chiar recent. Nu serveste nimanui acest razboi”, a declarat Gatu, la sport.ro.