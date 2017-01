Vali Peptenatu, liderul de galerie al formatiei Pandurii Targu Jiu, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre situatia din cadrul clubului, sustinand faptul ca Marin Condescu nu mai finanteaza echipa, iar Petre Grigoras nu a fost demis oficial. Acesta a vorbit despre infiintarea unei noi echipe la Targu Jiu.

„Ce s-a intamplat astazi este continuarea politicii gresite pe care clubul Pandurii a luat-o.

Domnul Condescu cu cei din staff au decis sa retraga echipa de pe teren, iar el nu mai are nicio legatura cu Pandurii. Clubul Pandurii este dirijat din umbra de domnul Condescu, dar el nu da bani la echipa.

Petre Grigoras nu a fost demis oficial, privind actele semnate.

Pandurii traieste din munca lui Edi Iordanescu si a lui Narcis Raducan. Edi a tras la campionat si Pandurii inca traieste de pe banii incasati in urma rezultatelor obtinute de el.

Edi Iordanescu ar fi dispus sa lucreze cu noi pentru ca este iubit la Targu Jiu. El nu ar veni pentru bani, pentru ca inca nu si-au luat banii.

„, a declarat Vali Peptanatu, in cadrul emisiunii Trafic Sport.