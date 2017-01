Xavier Pascual, selectionerul echipei nationale de handbal masculin, a vorbit despre lotul sau, declarandu-se multumit de atitudinea jucatorilor. Acesta este constient ca mai are mult de munca, iar elevii sai trebuie sa faca un efort considerabil.

„Trebuie sa lucram cu jucatorii tineri. Pentru mine a fost o oportunitate sa cunosc multi jucatori de perspectiva si sa iau contact cu antrenorii de la loturile de juniori si tineret. Momentan suntem in cautarea unui stil, trebuie sa schimbam diverse lucruri si apoi sa respectam anumite reguli clare. Avem material bun, trebuie sa lucram mult”, a declarat Xavier Pascual, potrivit site-ului oficial al Federatiei Romane de Handbal, citat de Dolce Sport.

Romania este lidera in grupa 2 de calificare la EURO 2018, dupa ce a invins Belarus si Polonia, dar pentru tricolori urmeaza doua meciuri grele, impotriva Serbiei. Dubla mansa se va disputa pe 3 si 7 mai.

„Nimeni nu credea ca putem invinge Belarus si Polonia, dar asta e deja istorie, nu ne asigura automat si victoria contra Serbiei. Trebuie sa acceptam realitatea, este primul pas spre succes. Serbia are momentan o echipa mai buna pe hartie si individual este superioara, dar vom pregati in cel mai mic detaliu acest meci pentru a face o noua surpriza. Sunt multumit de atitudinea jucatorilor de la antrenamente si asta imi da incredere in viitor”, a mai spus Xavier Pascual.