Simona Halep s-a intors in tara, dupa eliminarea din primul tur al turneului de la Melbourne. Aceasta este aproape sufleteste de celelalte romance care au mai ramas in competitie si este optimista in ceea ce le priveste.

„Mi-am revenit psihic dupa acest esec. Am avut si pana acum grija de mine, dar incerc sa am si mai multa pe viitor. Am avut probleme medicale acolo, insa nu am avut dureri cat m-am aflat in Romania. Sper sa revin in cateva zile sau saptamani

Sper sa fiu la Fed Cup, imi doresc mult asta.

Sorana Cirstea are sanse sa treaca de Carla Suarez Navarro. Si Irina Begu cred ca poate merge mai departe si sunt convinsa ca va face un meci bun contra lui Angelique Kerber”, a declarat Simona Halep, conform Digi Sport.