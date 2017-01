Programul zilei a treia de la Australian Open: Irina Begu si Sorana Cirstea vor evolua la simplu, in turul secund, Monica Niculescu, Florin Mergea si Horia Tecau, in primul tur la dublu

Organizatorii turneului de la Australian Open au anuntat programul zilei de miercuri, sportivii romani ramasi in competitie urmand sa intre concurs atat la simplu, cat si la dublu.



Astfel, Sorana Carstea va evolua in turul secund, la simplu, in compania ibericei Carla Suarez Navarro, cap de serie numarul 10. Partida va fi a treia a zilei de pe terenul numarul 3, urmand a incepe in jurul orei 05:00, ora Romaniei.

Irina Begu, a doua romanca ramasa in cursa la simplu, o va intalni pe cehoaica Kristyna Pliskova. Meciul va fi al treilea de pe terenul numarul 20, incepand in jurul orei 05:00, ora Romaniei.

La dublu feminin, perechea Monica Niculescu / Abigail Spears se va duela in turul I cu Mirjana Lucic-Baroni / Andrea Petkovic, partida de pe terenul numarul 10 urmand a incepe dupa ora 05:00.

Tot pe terenul numarul 10 va evolua si Horia Tecau, alaturi de olandezul Jean-Julien Rojer, in turul I al probei de dublu masculin, impotriva cuplului format din Philipp Petzschner si Mihail Youzhny incepand cu ora 03:30.

In fine, Florin Mergea si Dominic Inglot vor juca si ei in turul I de la dublu masculin, impotriva perechii Luke Saville / Jordan Thompson, pe terenul numarul 14, in jurul orei 05:00.