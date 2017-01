Programul zilei a saptea la CM de handbal masculin. Rusia – Franta, cap de afis. Misiune usoara pentru Germania cu ultima clasata

Ziua a saptea a Campionatului Mondial de handbal masculin este programata marti, cand Rusia va incerca sa o egaleze pe Franta in clasamentul grupei A, iar Germania intalneste ultima clasata in grupa C.

Programul zilei:

Grupa A

15:00 Norvegia – Brazilia

18:45 Polonia – Japonia

21:45 Rusia – Franta

Clasament: 1. Franța 6p, 2. Rusia 4p, 3. Norvegia 4p, 4. Brazilia 4p, 5. Polonia 0p, 6. Japonia 0p

Grupa B

18.45: Slovenia – Tunisia

21.45: Angola – Islanda

Clasament: 1. Spania 6p, 2. Slovenia 6p, 3. Macedonia 4p, 4. Islanda 1p, 5. Tunisia 1p, 6. Angola op

Grupa C

18.45: Germania – Arabia Saudita

Clasament: 1. Croatia 6p, 2. Germania 4p, 3. Ungaria 2p, 4. Belarus 2p, 5. Chile 2p, 6. Arabia Saudita 0p

Grupa D

18.45: Qatar – Argentina

Clasament: 1. Danemarca 6p, 2. Suedia 4p, 3. Egipt 4p, 4. Qatar 2p. 5. Bahrein op, 6. Argentina 0p