„Intr-o zi in care preocuparile intregului Minister al Apararii s-au concentrat pe fundamentarea bugetului pe anul 2017, pregatirea Ministerialei Aparării de la NATO din luna februarie, am fost nevoiti cu totii sa acordam timp pretios unor polemici neconstructive.

Astazi, am dispus Corpului de Control si Inspectie sa demareze urgent si cu maxima seriozitate verificari cu privire la modul in care a fost gestionata situatia generata de revenirea in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei a marcii „Steaua Bucuresti”.

Pana la concluziile furnizate de catre Corpul de Control, legalitatea si onoarea militara sunt principalele mele asteptari de la conduita intregului corp de ofiteri ai CSA Steaua si ai Ministerului Apararii Nationale.

La finalul misiunii de control, vom face publice rezultatele acesteia”, a e pozitia Ministerului Apararii.