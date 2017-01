Narcisa Lecusanu, fosta componenta a nationalei de handbal feminin a Romaniei (vicecampioana mondiala in 2005), a fost eliberata din functia de secretar de stat in Ministerul Tineretului si Sportului, informeaza news.ro. Decizia a fost publicata marti in Monitorul Oficial.



Lecusanu a ocupat functia de secretar de stat in MTS, in Guvernul Ciolos, din 25 februarie 2016. Anterior ocupase functia de vicepresedinte al FR Handbal.