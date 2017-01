Irina Begu a vorbit dupa victoria din primul tur al competitiei de la Melbourne, in fata jucatoarei Yaroslava Svedova, locul 39 WTA. Romanca a invins cu scorul de 5-7, 6-3, 6-4 si a trecut in faza secunda la Australian Open, unde se va intalni cu Kristyna Pliskova, locul 58 WTA.

Jucatoarea noastra s-a declarat bucuroasa pentru aceasta reusita, dar isi reproseaza faptul ca nu a jucat mai agresiv. Aceasta si-a aratat si mandria fata de faptul ca romancele ajung la turnee si scot rezultate bune, in conditiile in care Romania este o tara mica. Begu este multumita pentru ca lumea le apreciaza munca depusa.

„Sunt bucuroasa, mai relaxata un pic. Au fost momente cand as fi vrut sa returnez mai bine, sa joc mai agresiv. Dar, per total, eu zic ca a fost un meci bun. E un pic mai greu inceputul de an, am nevoie de meciuri ca sa imi intru in ritm. Ma bucur ca am reusit sa revin, sa imi dau drumul la joc. intotdeauna primul meci e cel mai greu si se simtea si din partea mea, si din partea Slavei un pic de tensiune. Suntem prietene, am facut cateva antrenamente impreuna si ne stim jocul. De aceea, la inceput a fost o tatonare. Am pierdut primul set si am avut sansa la 4-4, am avut 40-15 si am pierdut game-ul acela.

Ar fi fost diferit daca as fi castigat primul set, dar ma bucur ca am reusit sa castig in trei seturi. in setul 2 m-am relaxat si am inceput sa dau drumul la joc, sa lovesc, sa fiu cea care conduce. As vrea sa nu fie o traditie, sincer, dar, in acelasi timp, pot sa zic ca e un lucru pozitiv, pentru ca am castigat multe meciuri in setul decisiv. Am capatat asa-zisa experienta. Cand ajung in setul decisiv, am incredere ca pot sa castig, ca pot sa fiu cea care preia conducerea, cea care dicteaza intai jocul.

Mie imi place caldura, nu m-a deranjat. intr-adevar, azi mingea a zburat mai mult decat zilele trecute, a fost si vant. Dar, te adaptezi.

Deocamdata, ma gandesc la recuperare, sunt relaxata, incerc sa fiu un pic mai degajata. Maine o sa o iau de la capat, o sa vorbesc cu antrenorul si despre tactica si o sa pregatim meciul destul de bine.

Trebuie sa ne bucuram ca avem foarte multe jucatoare, suntem o tara mica. Suntem respectate pentru ca muncim foarte mult. Intotdeauna, la turnee, cate o romanca face un rezultat. Se intampla de multe ori sa fim intrebate ce strategie avem la federatie, in Romania. Nu exista nicio strategie, exista foarte multa munca din partea noastra si sprijin din partea parintilor si a staff-ului”, a declarat Irina Begu, conform Dolce Sport.