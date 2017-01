Talpan se lupta pentru marca Steaua cu Becali, dar si cu conducatorii din interiorul CSA pe care ii acuza ca i-au pus si ii pun bete in roate ca sa nu duca la capat procesul. Boroi, fostul conducator de la CSA, a replicat la ultimele acuzatii venite din partea juristului.



„Nu vreau sa mai dau declaratii legate de Steaua pentru ca ocup alta functie acum si nu mai am nicio legatura cu ce se intampla acum acolo. Nu ma intereseaza ce a declarat juristul clubului Steaua, dar raspund doar atat: reprezentantul oficial al institutiei in orice problema juridica este doar comandantul. Deci eu, in calitate de comandant al clubului, nu puteam risca sa angrenez institutia intr-o batalie pe raspunderea mea fara sa am certitudinea ca totul este conform legii.

Eu am fost ales in aceasta functie neavand nicio legatura cu fotbalul si atunci eu am preferat sa imi fac treaba pe ceea ce am avut eu si sa nu-i dezamagesc pe cei care mi-au acordat aceasta incredere. Nu pot sa ma pronunt in acest moment despre aceasta situatie. Nu stiu daca Steaua lui Gigi Becali este continuatoarea vechii echipe de fotbal a CSA Steaua si nici nu vreau sa spun mai multe„, a spus Boroi, pentru ziarul Ring.