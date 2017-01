Echipa de pe primul loc din Serie A, Juventus Torino va avea alta emblema, incepand cu vara acestui an. Oficialii clubului au ales o emblema care sa reprezinte trecutul si viitorul echipei.

La un pas de al saselea titlu consecutiv in Italia, clubul Juventus a prezentat luni, la Milano, noua sigla pe care echipa o va imbratisa din luna iulie a acestui an. Reprezentantii formatiei italiene au promovat aceasta schimbare cu sloganul „viata este o chestiune de negru si alb”

„Ne-a luat un an sa aflam ce este in trend, dar, in acelasi timp, sa ne putem referi atat la trecutul, cat si la viitorul clubului”, a declarat presedintele celor de la Juventus, Andrea Agneli.

Juventus si-a schimbat emblema ultima data in anul 2004, iar aceasta ar fi sigla cu numarul 10 din istoria de aproape 120 de ani a clubului italian.

„Noua sigla, care va fi utilizata incepand cu luna iulie 2017, reprezinta insasi esenta clubului Juventus: dungile distinctive de pe tricou, Scudetto — simbolul victoriei, si emblematica litera J. Aceste trei elemente reprezinta ADN-ul clubului nostru”, se arata intr-un comunicat al celor de la Juventus, citat de ProSport.