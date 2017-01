Zlatan Ibrahimovic a vorbit pentru presa britanica, in stilul caracteristic, despre presiunea pusa pe umerii lui. Acesta este de parere ca presiunea nu este un sentiment negativ pentru el ci, dimpotriva, il motiveaza.

„Eu vreau intotdeauna sa ating nu perfectiunea, ci mai mult decat perfectiunea, la fiecare meci si chiar la fiecare antrenament.

Presiunea pe care voi (presa si retelele de socializare) o exercitati asupra mea este un joc de copii fata de cea pe care o exercit eu insumi asupra mea. Eu nu sunt niciodata multumit atat timp cat nu obtin ce-mi doresc. si ce vreau este sa castig.

Presiunea, este o senzatie care imi place. Daca vrei sa joci in top, atunci presiunea este prezenta 24 de ore din 24, iar cu cat joci mai bine, cu atat presiunea creste”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, conform Digi Sport.

Fotbalistul suedez, in varsta de 35 de ani, a reusit sa inscrie de 14 ori in Premier Legue, in cele 20 de meciuri jucate si le-a dat peste nas celor care nu au vazut cu ochi buni venirea sa la Manchester United, pe motiv ca este prea batran.