Doi dintre principalii favoriti au fost eliminati de la Masters, in primul tur!

Luni, in a doua zi a turneului organizat in incinta Alexandra Palace din Londra, nord-irlandezul Mark Allen a reusit prima surpriza a competitiei, dupa ce l-a eliminat pe scotianul John Higgins, in primul tur l.



Desi a condus cu 2-0 si 3-2, Higgins, supranumit “Vrajitorul din Wishaw”, s-a vazut condus cu 3-4 si 4-5, dar de fiecare data a reusit sa egaleze. In decisiv, cvadruplul campion mondial a avut nu mai putin de trei sanse de a castiga meciul, dar de fiecare data a pierdut pozitia la masa, ultima oara dupa ratarea bilei negre, moment in care Allen a reusit sa puna capat meciului. Astfel, “Pistolarul” Allen urmeaza sa evolueze pentru un loc in semifinale cu chinezul Marco Fu, cel care a reusit, marti, a doua surpriza a competitiei, eliminarea englezului Judd Trump, detinatorul Mastersului European, disputat in octombrie, in incinta Circului Globus din Bucuresti.

Marco Fu s-a impus cu 6-5, desi englezul a condus cu 3-0, 4-2 si 5-4, moment in care Trump a ratat bila neagra de pe punct! In decisiv, jucatorul nascut in Hong Kong nu a avut nicio emotie si a inchis meciul cu un break de 102 puncte, al cincilea de peste 100 de puncte al meciului.

La surprize mai putem nota si victoria lui Joe Perry in fata lui Stuart Bingham, campionul mondial din 2015, luni seara, cu 6-1.

Rezultatele inregistrate pana acum si programul:

Ronnie O’Sullivan – Liang Wenbo 6-5

Ding Junhui – Kyren Wilson 6-3

John Higgins – Mark Allen 5-6

Stuart Bingham – Joe Perry 1-6

Judd Trump – Marco Fu 5-6

marti, ora 21:00

Neil Robertson – Alister Carter

miercuri, ora 15:00

Mark Selby – Mark Williams

ora 21:00, Shaun Murphy – Barry Hawkins.