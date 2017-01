Curtea de Apel a decis ca Ionut Negoita trebuie sa-i achite 2 milioane de euro lui Nicolae Badea, altfel risca sa piarda actionariatul majoritar la Dinamo!

Ionut Negoita e obligat sa-i plateasca fostului actionar dinamovist Nicolae Badea suma de 2 milioane de euro, dupa o decizie defintiva a Curtii de Apel. Decizia a fost data pe 12 ianuarie, insa hotararea Curtii de Apel a aparut pe portalul Ministerului de Justitie abia astazi.



Daca nu platește, Negoita risca sa piarda actionariatul majoritar la Dinamo!

Astfel, se mentine sechestrul asigurator asupra actiunilor in numar de 381.041 detinute de Ionut Negoita la societatea Dinamo 1948 SA, reprezentand 92,9368 la suta din capitalul social al societatii in contul datoriei de 2 milioane de euro pe care Negoita o datoreaza lui Badea.

„Instituie sechestru asigurator asupra bunurilor mobile constand in actiunile in numar de 381.041 detinute de intimatul Ionut Negoita la societatea Dinamo 1948 SA, reprezentand 92,9368% din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 2.000.000 euro datorate de intimat reprezentand contravaloarea actiunilor si creantelor cesionate de petenti in favoarea intimatului.

Respinge cererea privind instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor mobile constand in actiunile in nr. de 381.041 detinute de catre intimat la societatea Dinamo 1948 SA reprezentand 92,9368% din capitalul social al societatii pana la concurenta sumei de 116.598,98 lei, ca neintemeiata. Mentine restul dispozitiilor incheierii apelate. Definitiva. Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.01.2017” Decizia Curtii de Apel