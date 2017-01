Clubul Sportiv al Armatei a anuntat printr-un comunicat de presa faptul ca lupta impotriva lui Gigi Becali, pentru marca Steaua nu va inceta. Reprezentantii CSA sustin ca proiectul echipei din Liga a IV-a va continua, iar obiectivul va fi promovarea in anul 2020.

Comunicatul emis de catre CSA:

„Pentru corecta informare a opiniei publice si in special a suporterilor ros-albastri, Clubul Sportiv al Armatei „Steaua Bucuresti” (CSA) face urmatoarele precizari:

CSA ramane consecvent proiectului de infiintare a echipei de fotbal seniori, sub conducerea antrenorului-coordonator (director tehnic) Marius Lacatus. Proiectul a fost prezentat oficial in cadrul conferintei de presa din data de 14 decembrie 2016 si prevede inscrierea in Liga a IV-a, promovarea, in fiecare an, prin merit sportiv, in ligile superioare, astfel incat, in anul 2020 echipa sa poata accede in prima liga valorica, sincronizandu-se cu finalizarea modernizarii stadionului de fotbal.

CSA „Steaua Bucuresti” apreciaza interesul mass-media pentru acest subiect, dar face precizarea ca multe dintre declaratiile si luarile de cuvant exprimate in ultimele zile de diferite persoane, nu se inscriu in strategia de dezvoltare a proiectului sectiei de fotbal, acestea reprezentand pure speculatii sau interpretari personale.

CSA „Steaua Bucuresti” va depune in continuare toate diligentele legale pentru finalizarea cauzelor aflate pe rolul instantelor de judecata, precum si pentru asigurarea punerii in executare a hotararilor judecatoresti pronuntate in toate aceste cauze pentru protejarea marcii „Steaua Bucuresti” si are asteptarea legitima de punere in executare a acestora de catre toate partile implicate, in termenul procedural legal, pentru a se evita procedura executarii silite.

Toate demersurile in instanta depuse pentru protejarea patrimoniului si marcii „Steaua Bucuresti” au fost promovate de conducerea Clubului Sportiv al Armatei conform competentelor legale. Departamentului juridic al CSA „Steaua Bucuresti” i-a fost asigurat constant sprijin juridic atat prin Directia Juridica a M.Ap.N., cat si prin contractarea unei case de avocatura specializata in proprietate intelectuala in cadrul recursului CSA „Steaua Bucuresti” judecat in inalta Curte de Casatie si Justitie, care a condus la pronuntarea Deciziei civile nr. 3425/2014, prin care marca „Steaua Bucuresti” a revenit in patrimoniul Clubului Sportiv al Armatei.

CSA „Steaua Bucuresti” este o institutie reprezentativa in domeniul sportului de performanta romanesc subordonata Ministerului Apararii Nationale, astfel incat toate punctele de vedere agreate la nivelul Consiliului de conducere al CSA vor fi exprimate consecvent, transparent si exclusiv prin mijloace de comunicare oficiale.

Promovand intotdeauna valorile sportive, CSA „Steaua Bucuresti" ii asigura pe suporterii stelisti ca va duce mai departe istoria de zeci de ani scrisa de generatii intregi de sportivi si ca, prin demersurile sale va continua traditia fotbalistica ros-albastra" Biroul de presa al CSA Steaua Bucuresti

