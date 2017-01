Bogdan Stancu este noul jucator al echipei Bursaspor!

Echipa din vestul Turciei, prin intermediul site-ului oficial, a anuntat ca a ajuns la un acord de principiu cu echipa Genclerbirligi pentru transferul atacantului Bogdan Stancu, in schimbul a 750.000 de euro.



Conform site-ului, Bogdan Stancu va urmari de pe stadion meciul de Cupa cu Akhisar Belediyespor, programat marti, de la 16:45.

Bursaspor ocupa locul 5 in clasamentul primei ligi din Turcia, cu 27 de puncte acumulate in 17 runde, cu patru pozitii peste Genclerbirligi, echipa la care Stancu a marcat, in acest sezon al campionatului, doua goluri in 10 aparitii.

In Romania, Bogdan Stancu a evoluat la FC Arges, CS Mioveni, Unirea Urziceni si Steaua. In Turcia, Stancu a mai evoluat pentru Galatasaray si Orduspor.

Pentru nationala Romaniei, Bogdan Stancu are 48 de selectii si 12 goluri marcate.