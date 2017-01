Gigi Becali sustine ca a inregistrat un nume la Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), pentru ca, in cazul in care Armata ii va lua numele Steaua, echipa sa se numeasca tot FCSB. Abrevierea are insa o alta insemnatate decat FC Steaua Bucuresti.



FCSB va fi numele de rezerva pe care Becali il va folosi pentru echipa, in cazul in care Inalta Curte de Casatie si Justitie va da aceeasi decizie precum Curtea de Apel Bucuresti, adica una in favoarea CSA Steaua.

Becali a mai mentionat in conferinta de presa sustinuta astazi ca asteapta si o motivare a deciziei Curtii de Apel, pentru ca apoi sa faca imediat o cerere de suspendare a executarii. Motivarea este asteptata pana la sfarsitul lunii.

„O sa schimb numele in fiecare an, ca sa vada Talpan. Ii zic «Fotbal Club Sportiv Bucuresti». Am inregistrat deja numele la Registrul Comertului

Dar eu nu schimb numele. Fac suspendare la executare si gata. Si daca nu vine motivarea, nu pun in executare decizia. Daca vine motivarea, dau suspendare si schimb numele la finalul sezonului„