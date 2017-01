Un jucator de snooker a recunoscut ca a pariat online pe mai multe meciuri inclusiv pe cele in care a evoluat! Ce pedeapsa a primit

Englezul Alfie Burden, sportiv care in toamna anului 2016 a participat la Mastersul European de la Bucuresti, a recunoscut ca a pariat online pe mai multe meciuri de snooker inclusiv pe meciurile in care a evoluat.



In varsta de 40 ani, Burden s-a ales cu o suspendare din circuitul mondial profesionist de snooker pentru jumatate de an si o amenda in valoare de 5.000 de lire sterline, cu mentiunea ca aceasta va fi aplicata din momentul in care sportivul va mai fi prins in urmatorul an.

Intre 2006 si 2010 Burden a plasat 50 de pariuri pe snooker la un singur operator de pariuri online, pentru ca intre septembrie 2006 si noiembrie 2007 acesta sa plaseze cinci pariuri pe propriile meciuri. De fiecare data pariurile au fost pe victoria sa pe bilete cu alte meciuri de snooker din acelasi turneu, se arata in comunicatul WPBSA, forul care gestioneaza activitatea competitiilor de snooker

De asemenea, Burden a mai recunoscut alte 36 de pariuri pe meciuri de snooker in perioada iulie 2013 si noiembrie 2016, cu mentiunea ca de aceasta data englezul nu a mai mizat pe propriile meciuri.

Alfie Burden a ajuns pana in sferturile de finala la Mastersul European de la Bucuresti, unde a fost eliminat de campionul mondial Mark Selby. Burden mai are un sfert de finala la Openul Chinei, acestea fiind cele mai bune rezultate ale sale.