Un italian a fost numit la conducerea lotului national masculin de canotaj!

Este vorba despre Antonio Colamonici (45 de ani), care fost numit la conducerea lotului national masculin, in cadrul unei sedinte a FR Canotaj, care a avut loc marti. Italianul l-a inlocuit pe Dorin Alupei. In ceea ce priveste lotul national feminin de canotaj, antrenor principal a fost reconfirmat Mircea Roman.



„Comitetul Executiv al Federatiei Romane de Canotaj a validat colectivele de sportivi si cele tehnice. La lotul national feminin a fost reconfirmat antrenor principal Mircea Roman, unul dintre cei mai titrati tehnicieni ai canotajului feminin romanesc.

Lotul national de seniori beneficiaza incepand cu luna ianuarie 2017 de serviciile profesionale ale antrenorului Antonio Colamonici, membru al Comisiei de Tineret din cadrul FISA, fost colaborator al Federatiei Italiene de Canotaj cu rezultate notabile pe plan international.

Planurile de pregatire propuse de cei doi tehnicieni au fost aprobate si de Comisia Tehnica Olimpica si pentru Sportul de Performanta a COSR”, informeaza site-ul Federatiei Romane de Canotaj.

In perioada februarie — martie loturile nationale vor efectua stagii de pregatire in strainatate cu sprijinul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman. Astfel, lotul feminin se va antrena in Spania, la Vigo, iar lotul masculin in Italia, la Napoli.