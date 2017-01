Ronnie O’Sullivan, la o bila distanta de eliminarea prematura la Masters!

Detinatorul titlului din 2016, englezul Ronnie O’Sullivan s-a calificat in turul secund al editiei din acest an, dar cu mari emotii. „Racheta” a fost la o bila distanta de eliminarea prematura in fata chinezului Liang Wenbo, pe care l-a invins cu 6-5



Chinezul a condus cu 2-0 si 4-2, dar s-a vazut egalat la 5, dupa ce a ratat sansa victoriei, la 5-4, chiar la bila neagra, aflata intr-o pozitie mai mult decat favorabila! Jocul decisiv jocul decisiv a fost castigat la pas de O’Sullivan cu break de 121 de puncte.

O’Sullivan va juca in turul secund (optimi) cu invingatorul din meciul Neil Robertson – Ali Carter, partida programata marti seara de la 21:00.