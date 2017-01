Prima infrangere a lui Real Madrid dupa 40 de meciuri! VIDEO

Sevilla a invins-o pe Real Madrid, scor 2-1, intr-un meci din cadrul etapei a XVIII-a din campionatul Spaniei, punand capat seriei de 40 de meciuri fara esec pentru echipa lui Zinedine Zidane. Muntenegreanul Stevan Jovetic a adus victoria gazdelor in prelungirile partidei de pe stadionul „Ramon Sanchez Pizjuan”.



Ronaldo a deschis scorul pentru madrileni in minutul 65, dupa ce a tranformat o lovitura de la 11 metri. Sevilla a restabilit egalitatea in minutul 86, cand Sergio Ramos a marcat in proprie poarta. Jovetic a dat lovitura in prelungirile partidei (90+2′), cu un sut din afara careului, la coltul lung, dupa ce in urma cu trei zile debutase cu gol in tricoul andaluzilor, tot in fata Realului, in returul optimilor de finala ale Cupei Regelui, scor 3-3.

In urma acestui rezultat, FC Sevilla a acumulat 39 de puncte si a urcat pe locul doi in clasament, la un singur punct distanta de Real Madrid, insa echipa lui Zidane are si un meci mai putin disputat.