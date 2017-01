Mirela Lavric, una dintre cele mai bune sprintere din Romania, a ratat prezenta la Olimpiada de la Rio de Janeiro, fiindca fusese suspendata provizoriu in urma unui control anti doping la care a fost depistata pozitiv cu Meldonium, in timpul Campionatului Mondial de sala de la Portland, din luna martie 2016. A facut recurs la forul mondial si zilele trecute i-a sosit instiintarea oficiala, care spune ca este nevinovata!



„A venit decizia si este un lucru important, insa regret foarte mult ca nu am fost la Jocurile Olimpice, insa acum trebuie sa iau partea buna a lucrurilor, anume ca am fost declarata nevinovata. Altceva nu mai pot schimba.

As putea sa fiu suparata pentru ca nu s-a gestionat cum trebuie situatia si multi sportivi au avut de suferit. Dar, oricat de suparata as fi, nu am cu cine sa ma lupt, sa fac dreptate si trebuie sa iau totul ca atare.

Deja m-am linistit, vreau sa uit de acea perioada, a fost o perioada grea, in care am fost socata. Acum ma axez pe viata mea personala si cand ma voi reapuca, ma voi reapuca avand forte noi”, a spus Lavric pentru Dolce Sport.

Contactat de ProSport, presedintele Federatiei Romane de Atletism, Sandu Ion, a comentat stirea si considera si acum ca atleta e unica vinovata. „Mirela Lavric se face vinovata, e foarte simplu! A luat medicamente fara stiinta federatiei. Nu le lua daca stia federatia sau medicul federatiei. La vremea respectiva s-a considerat ca acea cantitate gasita la ea era peste limita legala si au pedepsit-o. Daca stia federatia, nu se intampla asta. Nu a fost singura, au fost si altii pedepsiti. Noi, ca federatie, am incercat sa facem tot ce este posibil. Eu am angajat si avocati, dar nu a mai putut prinde JO de la Rio„, spune aradeanul.

„Nu stim cand o sa revina, ea e insarcinata si depinde doar de ea cand o sa revina. ii dorim sarcina usoara! Ea mi-a spus ca vrea sa se califice la urmatoarele Jocuri Olimpice, de la Tokyo 2020„, a incheiat oficialul FRA.