LPF nu exclude posibilitatea de a amana reinceperea sezonului in Liga 1

Incepand de marti, Romania intra din nou sub cod portocaliu de viscol si ninsori, iar pentru prima data in acest an, oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au vorbit despre o posibila amanare a sezonului regular care trebuia sa se reia pe 4 februarie.



„In masura in care vremea va fi ca acum vom analiza posibilitatea de a amana startul. Cu certitudine vom amana daca vremea va fi ca acum. Interesul nostru este sa nu punem in pericol sanatatea jucatorilor. La nivel teoretic, putem sa ingropam toate cluburile din Romania in ceea ce privește sistemele de incalzire a terenurilor. Sa nu avem așteptari de la fotbalul romanesc cum avem de la fotbalul din Anglia sau Germania„, a declarat Justin Ștefan, la Prosport Live.