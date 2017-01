Departamentul Juridic al FRF a anuntat ca echipa lui Gigi Becali nu va sanctionata dupa ce isi va schimba numele, chiar daca Regulamentul de organizare a activitatii fotbalistice, actualizat recent, prevede ca schimbarea denumirii unui club se face doar intre doua sezoane.



„Din verificarile efectuate a rezultat ca nu exista inregistrata in evidentele FRF niciun fel de solicitare a CSA Steaua cu privire la obligatia/obligativitatea schimbarii denumirii clubului SC FC STEAUA BUCURESTI SA.

Avand in vedere ca schimbarea denumirii (art. 2 din ROAF) este o operatiune permisa de regulamentele FRF in vigoare, clubului nu i s-ar aplica niciun fel de sanctiune daca si-ar modifica denumirea. Cu atat mai mult nu s-ar aplica vreo sanctiune daca aceasta modificare ar fi efectuata in vederea executarii unei hotarari judecatoresti. Sintagma „niciun fel de sanctiune” include si participarea in Liga I, cat si participarea in cupele europene, daca detine acest drept din punct de vedere al meritului sportiv. Schimbarea denumirii unui club este supusa aprobarii Comitetului Executiv al FRF„, se arata intr-un mesaj trimis de Departamentul Juridic al Federatiei Romane de Fotbal catre DigiSport.

Practic, Departamentul Juridic al FRF sustine ca incalcarea regulamentului nu este sanctionabila.

Articolul 2 din ROAF prevede la punctul 1 ca: „FRF tine evidenta nominala a membrilor afiliati si avizeaza schimbarile denumirii acestora, astfel incat sa se evite confuziile privind denumirea. Cluburile pot solicita FRF/AJF/AMFB schimbarea denumirii sub care figureaza ca membri afiliati numai in perioada dintre doua editii ale campionatului.”, iar la punctul 4 se arata ca: „Cererea de schimbare a denumirii se depune la forul competent in perioada 1 – 30 iunie a fiecarui an, in caz contrar cererea urmand a fi respinsa ca tardiv introdusa.”