Juristul CSA Steaua, Florin Talpan, sustine ca asteapta o singura semnatura pentru a notifica FRF si LPF in legatura cu echipa lui Gigi Becali, care nu ar mai avea dreptul sa joace vreun meci.



”De la data pronuntarii deciziei Curtii de Apel, societatea FC Steaua Bucuresti SA nu mai are voie sa foloseasca numele ’Steaua’ si ’Steaua Bucuresti’. Pe de alta parte, actuala societate nu are cum sa-si schimbe numele in timpul competitiei, conform statutului FRF si LPF, ci doar in perioada 1-30 iunie a fiecarui an.

In concluzie, echipa lui Gigi Becali este in incapacitatea de a mai juca, deci trebuie suspendata in acest sezon. Pentru ca nu mai poate folosi numele actual si pentru ca nu are cum sa-si puna si un alt nume. Daca nu se va lua o astfel de masura, inseamna ca reprezentantii LPF si FRF nu respecta o decizie a Curtii de Apel si vor suporta consecintele”, a spus Talpan, la Digi Sport.

„Certificatul de grefa tine loc de motivare, astfel ca reprezentantii LPF si FRF trebuie sa puna in aplicare hotararea. FRF nu poate sa admita cererea de preschimbare a numelui decat in perioada 1-30 iunie. Eu nu inteleg cum aceasta echipa s-a putut inscrie in campionat, in conditiile in care, conform regulamentului fotbalului romanesc, trebuia sa detina un stadion propriu, iar ei nu au asa ceva”, a mai spus juristul.

Oficialul Armatei a spus ca spera ca marti sa poata notifica cele doua foruri competente din fruntea fotbalului nostru, dupa ce noul comandant al clubului va semna actele, altfel va cere audienta la ministrul Aparării Nationale.

”Comandantul clubului nu a semnat aceste notificari inca din octombrie si nu inteleg de ce. Am muncit foarte mult, au fost multe nopti nedormite, a fost un dosar foarte greu. La actualul comandat m-am dus si azi si nu mi-a semnat actele, prevalandu-se de faptul ca de ce clubul este aparat de un reprezentant conventional. Pai, sunt reprezentant conventional pentru ca sunt jurist, i-am explicat.

Dar, sunt convins ca maine dimineata isi va dea seama si va semna pentru ca este in interesul statului roman. Daca nu, voi cere audienta la ministrul Apararii Nationale, pentru ca nu e normal sa nu mi se cunoasca meritele”, a mai spus Talpan la ”Fotbal Club”.