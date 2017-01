Echipa Romaniei de volei masculin U-19 s-a calificat la CE! Aceeasi performanta a realizat-o si echipa feminina U-18

Selectionata masculina s-a calificat, duminica, la turneul final al Campionatului European Under-19 din Ungaria si Slovacia (22-30 aprilie 2017), dupa ce a castigat Grupa E din faza a doua a preliminariilor, gazduita de Sala Olimpia din Ploiesti, in urma victorie cu 3-0 in fata Portugaliei, in ultimul meci al grupei.



In clasament, Romania, 8 puncte, a fost urmata de Belgia, 7 puncte, Portugalia, 3 puncte, si Islanda, 0 puncte.

La feminin, in aceeasi sala, echipa Romaniei Under-18 a reusit, desemenea, calificarea la turneul final al Campionatului European din Olanda (1-19 aprilie 2017), tot duminica, dupa ce a terminat pe locul al doilea Grupa E din faza a doua a preliminariilor.

In ultimul meci al grupei, tricolorele au invins lejer Azerbaidjanului cu scorul de 3-0.

In clasament, Rusia a terminat pe primul loc, 8 puncte, care a fost urmata de Romania, 7 puncte, Portugalia, 3 puncte, si Azerbaijan, 0 puncte.