A doua infrangere consecutiva pentru baschetbalistii stelisti ii desprinde pe clujeni in clasament!

Dupa esecul suferit acum o saptamana pe terenul echipei SCM Timisoara, Steaua CSM Eximbank a inregistrat o noua infrangere, 74-81 (35-38) in fieful campionilor en-titre de la CSM CSU Oradea. Rezultate de care a profitat U Banca Transilvania Cluj-Napoca, elevii lui Mihai Silvasan castigand la BCM Universitatea Pitesti si apoi impotriva celor de la CSU Sibiu, 91-80 (44-41). Formatia de langa Somes a acumulat 26 de puncte, cu unul mai mult decat teamul din Capitala.



Sibienii au 24, ca si pitrstenii, care au intrecut lejer, 94-73 (45-39) pe SCM Timisoara, luandu-si revansa dupa ce pierdusera in partida tur la o diferenta de 19 puncte. Banatenii au adunat 23 de puncte, ramanand in cursa pentru calificarea in play-off.

In cel mai echilibrat meci al rundei cu numarul 16 Phoenix Galati a invins la limita, 83-82 (48-46) pe SCM Universitatea Craiova si spera sa ajunga in primele opt. Are deocamdata 21 de puncte, cu trei mai multe decat echipa din Banie. Duelul ultimelor clasate a revenit bucurestenilor de la Dinamo, 87-74 (45-35) cu Olimpic Baia Mare..