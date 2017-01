Dupa ce l-a transferat la AS Roma pe Ahmed Bani, in urma cu cateva zile, un pusti in varsta de 15 ani, Dinamo l-a ‘pierdut’ si pe Vlad Mitra, informeaza sport.ro. Mitra, in varsta de 16 ani, a plecat la Inter Milano, definitiv, pentru 200.000 de euro.

Pentru aceeasi suma, dar imprumut, a plecat si Valentin Lazar, golgheterul echipei mari, in Qatar.