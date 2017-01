Simona Halep a vorbit despre debutul la turneul de la Melbourne si a dezvaluit de ce s-a dus mai devreme in Australia. Aceasta a mai afirmat ca este relaxata, pentru ca a avut timp sa isi pregateasca jocul.

„Un singur lucru s-a schimbat, am venit mai repede in Australia pentru a incerca sa ma obisnuiesc cu caldura. N-am mai fost acasa, in Romania de la Craciun. N-am mai jucat atat de mult la inceputul anului, asa ca am avut timp sa lucrez putin la jocul meu, iar acum sunt mai relaxata.

E special sa incepi turneul pe cel mai mare stadion de aici. Am mai jucat insa aici inainte, e OK. O stiu foarte bine pe Shelby. Va fi un meci greu. incerc sa dau totul si sper sa castig”, a declarat Simona Halep, conform Digi Sport.

Romanca a fost desemnata cea mai rapida jucatoare de tenis din circuitul WTA. Aceasta a explicat cum sta treaba cu viteza ei:

„E placut sa aud asta. Poate ca sunt atat de rapida pentru ca nu sunt prea inalta. Pot spune ca viteza e avantajul meu in timpul jocului, lucrez la asta de fiecare data. Ma ajuta mult in timpul meciurilor importante ca pot sa ma misc rapid in teren”, a afirmat Halep.