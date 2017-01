Justin Stefan, secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, a vorbit despre situatia tensionata dintre Gigi Becali si Armata, declarand faptul ca Steaua este de fapt, a fanilor, iar aceasta problema a devenit una de interes national.

”Dupa parerea mea, Steaua nu este nici a lui Gigi Becali, nici a Armatei, ci a fanilor, care sunt bulversați. Undeva la 48% dintre fanii fotbalului romanesc sunt suporteri ai clubului Steaua, eu cred ca problema asta cu Steaua devine o problema de interes național care trebuie rezolvata mult mai grabnic. si ca atare, si oamenii politici si generalii trebuie sa gandeasca mai lucid si sa se puna la masa sa se ajunga la o ințelegere pentru ca la finalul zilei daca Armata nu va putea sa patroneze un club de fotbal vom pierde brandul Steaua.

Problema a ajuns aici pentru ca lucrurile nu au fost clarificate inca de bun inceput. si eu am cateva intrebari: de ce domnul Talpan face asta la 7 ani dupa acele intamplari? De ce CSA a acceptat banii pe chirie, de cand considerau ca au de-a face cu hai sa nu folosesc un cuvant dur precum un impostor, dar cu unii care nu sunt Steaua. si va mai intreb ceva, dar daca am plans dupa semifinala cu Middlesbrough cu cine insemna ca am ținut?”, a declarat Justin Stefan, conform Digi Sport.