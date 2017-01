Ovidiu Herea a semnat cu o alta echipa din Liga I

Ovidiu Herea a plecat de la Pandurii Targu Jiu la o alta echipa din Liga I, alaturi de care se va pregati in cantonamentul din Antalya.

Mijlocasul, in varsta de 31 de ani, a semnat un contract pe un an si jumatate cu Concordia Chiajna si de luni se va antrena in subordinea lui Dan Alexa, in cantonamentul din Antalya.

Ovidiu Herea a jucat in Liga I pentru prima data la FC National, apoi a ajuns la Rapid Bucuresti si Pandurii Targu Jiu. In strainatate, jucatorul roman a evoluat pentru FC Sion si Skoda Xanthi.

In total, Herea a bifat 250 de meciuri pe prima scena a fotbalului romanesc, iar la echipa nationala a fost convocat de doua ori.

Sursa: IlfovSport