Latovlevici a marcat golul victoriei pentru Karabukspor

Iasmin Latovlevici a adus victoria turcilor de la Karabukspor, dupa ce a marcat unicul gol al partidei de sambata, din etapa cu numarul 17 a campionatului.

Karabukspor a invins cu scorul de 1-0, formatia Akhisar Belediyespor, pe teren propriu. Fundasul roman Iasmin Latovlevici a adus cele trei puncte pentru echipa sa in minutul 80, dupa ce a inscris din lovitura libera.

Pentru fostul stelist, acesta este al treilea sau gol marcat, in 17 partide jucate in tricoul formatiei la care activeaza in prezent. Alaturi de el, Valerica Gaman si Cristian Tanase au fost integralisti in meciul de sambata.

Echipa Karabukspor se afla pe locul 10 in clasamentul Turciei, cu 21 de puncte.