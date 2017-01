Ioan Andone a vorbit despre pregatirea de iarna a „cainilor” si a declarat ca elevii sai trebuie sa dovedeasca ca fac parte dintr-o echipa mare, castigand meciurile pe orice teren vor fi nevoiti sa joace.

„Important e sa avem teren bun de antrenament, pentru ca saptamana asta ne-am antrenat pe sintetic si in sala. Dar in februarie vom avea conditiile de acum si trebuie sa ne acomodam. Date de amanat nu exista si trebuie sa fii pregatit pentru orice teren de joc. Nu vreau sa patim ce am patit asta-toamna cu infrangere la Iasi, pe un teren inghetat. Trebuie sa castigam pe orice teren daca esti echipa mare”.

Tehnicianul dinamovistilor a afirmat in legatura cu plecarea lui Valentin Lazar in Qatar ca desi, are in lot jucatori cu care l-ar putea inlocui, prefera un fotbalist din afara.

„Cautam solutii , cand se face transferul imediat te gandesti cu ce jucatori il poti inlocui. Am si in cadrul lotului jucatori, este si Patrick Petre, il avem si pe May, pe care l-am folosit la meciul cu Steaua. Il am si pe Olteanu, care la Brasov a jucat putin… Dar cautam si o solutie de afara”, a declarat Ioan Andone, conform Dolce Sport.