Florentin Petre a vorbit despre imprumutul lui Valentin Lazar la Al Sailiya, in Qatar. Acesta este de parere ca fotbalistul dinamovist ar fi meritat sa ajunga intr-un campionat mai puternic.

„Lazar merita mult mai mult, tinand cont de randamentul lui. Si el a dorit insa acest transfer. Sa nu uitam ca e doar imprumutat si, daca va face fata si conducatorii de acolo vor sa il ia definitiv, trebuie sa mai plateasca niste bani”, a declarat Florentin Petre.

Fostul international este de parere ca fiul sau, Patrick, trebuie sa joace, indiferent de echipa la care o face. Acestuia i-ar conveni ca Patrick sa fie imprumutat in strainatate.

„Eu sunt adeptul continuitatii, insa vreau ca el sa joace, sa fie parte dintr-un plan sigur. Ii era destul de greu sa joace la Dinamo, el trebuie sa joace meci de meci ca sa prinda incredere. Patrick poate sa joace pe orice post de la mijloc in sus, se adapteaza foarte repede, a lucrat cu antrenori care l-au mutat de pe un post pe altul”, a spus Florentin Petre.

Florentin Petre este nerabdator sa antreneze, dar este constient ca trebuie sa porneasca de jos pentru a creste in meseria de antrenor. Acesta sustine ca are oferte din ligile inferioare ale campionatului romanesc.

„Am si eu niste semnale, vreau sa antrenez, e visul meu. Am oferte si din Liga a II-a si din Liga a III-a. Vreau sa o iau de jos, sa invat bine meseria de antrenor, am lucrat patru ani ca secund, apoi am fost principal la Dinamo II. Cel mai important e sa te adaptezi repede la cerinte”, a declarat Florentin Petre, conform Digi Sport.