Valeriu Ionita, team managerul echipei nationale de futsal a Romaniei, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre meciurile de calificare la Campionatul European din Slovenia.

„Cele doua meciuri cu Turcia inseamna inceputul perioadei de pregatirea pentru ca anul acesta ne asteapta o competitie foarte grea si anume calificarea la Campionatul European de la anul, ce o sa fie in Slovenia si in aprilie o sa avem turneul principal de calificare. L-am obtinut cu oarecare eforturi la noi la Calarasi, unde o sa vina cel mai bun jucator din lume, Ricardinho impreuna cu Portugalia lui, Finlanda, o echipa foarte buna si probabil a patra echipa o sa se decida intre Germania si Letonia. Va fi un turneu foarte important, interesant si puternic.

Noi suntem in prima grupa valorica, Turcia este in a doua grupa valorica, deci nu-mi fac probleme cu ei. Eu am incredere mare in baieti, sunt sigur ca o sa fie doua jocuri frumoase, spectaculoase si o sa invingem.

Exista campionat in Malta, unde sunt foarte multi straini si partea financiara este mai stabila si mai solida decat la noi. Nu mi-a convenit ca Emil Raducu sa se duca acolo. Campionatul nostru este mai puternic decat cel din Malta si il urmarim mai greu.

Am ales Calarasul pentru ca are cea mai proasta suprafata si adversarii nostri nu sunt obisnuiti.”, a declarat Valeriu Ionita, in cadrul emisiunii Liga de weekend.