Alin Sania, jucatorul formatiei de handbal Dinamo Bucuresti, a vorbit in exclusivitate la Sport Total FM, despre evolutia echipelor la Campionatul Mondial de handbal masculin.

„Qatarul e vicecampioana, a pierdut acest meci, dar nu a avut cativa jucatori destul de importanti. Mi-as dori sa castige Danemarca. Imi place mentalitatea nordicilor si tot ce inseamna nordic. Ii invidiez si mi-as dori sa pot sa acumulez ceva experienta si sa pun in practica.

Hanbalul este sportul numarul doi dupa fotbal in Germania. Ei au dezvoltat mult acest sport, se joaca cu sala plina. Publicul vine, este multumit de spectacolul hanbalistic pe care il consuma si este normal ca handbalul sa devina sunt sport asa important in Germania.

Sincer, avand in vedere ca am o varsta, as accepta o oferta din Qatar, dar ei cauta jucatori cu un CV mult mai bun decat al meu.

Trebuie sa avem rabdare, pentru ca daca nici Pascual nu stie handbal, nu stiu cine ar putea sa ne ajute.

Franta are o echipa senzationala si au dorinta si pofta pentru medalii. Cred ca Franta va castiga acest Campionat Mondial.

Noi am pierdut puncte pe niste greseli copilaresti, dar mergem inainte.”, a declarat Alin Sania, in cadrul emisiunii Liga de weekend.