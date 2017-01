In vara anului precedent, fostul golgheter al parizienilor, Zlatan Ibrahimovic, a plecat liber de contract la Manchester United, dar acest lucru nu se va intampla si cu Edison Cavani. Acesta a marturisit ca isi va prelungi contractul, care va expira in 2018.

„Sunt fericit atunci cand marchez mult. Vreau sa raman la Paris. Ma simt bine aici, iubesc orasul. Imi voi prelungi contractul„, a declarat Cavani, conform Digi Sport.

Golgheterul primei ligi a Frantei, in varsta de 29 de ani, a inscris 18 goluri in 18 meciuri. Uruguayanul joaca in tricoul celor de la PSG din anul 2013, iar de atunci a bifat 173 de partide in toate competitiile si a marcat in total, 105 goluri.