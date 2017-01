Simona Halep – Shelby Rogers, in deschiderea Australian Open 2017, pe Rod Laver Arena! Alte trei romance vor debuta in competitie luni

Simona Halep va juca primul meci din prima zi de la Australian Open, pe Rod Laver Arena. Romanca, a patra favorita la Melbourne, o va intalni pe americanca Shelby Rogers in noaptea de duminica spre luni, de la ora 02:00.



Luni vor intra in competitie alte trei reprezentante ale tarii noastre. Irina Begu, cap de serie numarul 27, va juca primul meci pe terenul 20, de la ora 02:00 (ora Romaniei), impotriva Yaroslavei Shvedova, din Kazahstan. De la aceeasi ora, pe terenul 14, Patrica Tig o va infrunta pe favorita 29, Monica Puig, din Puerto Rico.

In fine, Sorana Carstea o va intalni pe rusoaica Irina Khromacheva in al treilea meci al zilei de pe terenul 12.

Monica Niculescu si Ana Bogdan, au aflat si ele cu cine se vor duela in runda inaugurala a primului Grand Slam din 2017. Niculescu o va intalni pe rusoaica Anna Blinkova, locul 189 WTA. Va fi primul meci dintre cele doua jucatoare. Tot in premiera vor sta fata in fata si Ana Bogdan, venita din calificari, si Elena Vesnina, jucatoarea din Rusia care ocupa locul 18 in clasamentul mondial si care e favorita numarul 14 la AO.