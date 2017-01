Romania va avea 6 reprezentante pe tabloul principal la Melbourne, dupa ce Ana Bogdan s-a impus intr-una dintre finalele calificarilor!

Ana Bogdan, 24 de ani, locul 125 WTA, s-a calificat, in premiera, pe tabloul principal al primului turneu de Mare Slem din 2017, Australian Open, dupa ce a invins-o in ultimul tur al calificarilor pe Kai-Lin Zhang din China, in doua ore si 14 minute, cu 7-6, 2-6, 6-2.



Romania va avea astfel 6 fete pe tabloul principal la Australian Open, dupa Simona Halep, Irina Begu, Monica Niculescu, Sorana Carstea si Patricia Tig, toate deja calificate pe tablou.

Tot sambata dimineata, Raluca Olaru si Olga Savchuk au castigat finala la dublu de la Hobart, in timp ce la simplu, in ultimul act, Monica Niculescu a pierdut in fata lui Elise Mertens, in doua seturi, 3-6, 1-6.